- "Quando Italia viva diceva che sul ddl Zan al Senato serviva mediare per avere i voti necessari fulmini e saette. Poi silenzio totale per due mesi. Ora parla il Pd e dice 'al Senato serve mediare per avere i voti necessari'. Non fosse per i fulmini e saette. Bene così". Lo scrive su Twitter la senatrice di Iv Donatella Conzatti. (Rin)