© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventotto persone sono state formalmente accusate in relazione a fughe di notizie su larga scala da dossier di polizia nella Repubblica Ceca. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Tra gli accusati ci sono otto ex agenti, un ex membro dell’agenzia delle dogane e uno dell’Ispettorato generale delle forze di sicurezza (Gibs). A occuparsi del procedimento sarà la Corte regionale di Brno. (Vap)