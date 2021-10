Ue: Michel, su questioni come il Covid è vitale il coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare situazioni come la pandemia di coronavirus nell'Unione europea, il coordinamento è vitale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo al Summit globale sulla sanità. "Il coordinamento è vitale. Nell'Ue la sanità è una competenza nazionale, o addirittura regionale. Ancora all'inizio della pandemia", ha detto. "Abbiamo capito che la condivisione delle informazioni deve essere rafforzata, non solo tra Paesi, ma anche tra servizi nelle stesse amministrazioni nazionali. Per questo abbiamo stabilito che i ministri si consultassero tra loro quotidianamente. In videoconferenze ogni giorno nel primo mese e poi tre volte a settimana nei mesi seguenti e questo in aggiunta a riunioni ogni due o tre settimane tra capi di Stato e di governo", ha ricordato. "E abbiamo scoperto che le informazioni a livello nazionale" sulla diffusione del virus e sulla occupazione degli ospedali "non era abbastanza per gestire la crisi" e "per questo abbiamo incaricato l'Ecdc (il centro europeo di controllo e prevenzione delle malattie) di raccogliere i dati", garantendo che fossero applicati "gli stessi criteri". E questo "ci ha aiutato ad anticipare meglio la seconda fase della pandemia" e "a dare assistenza mirata" così come "a valutare le restrizioni" o "le aperture" da applicare. "Sembra semplice, ma non è stato semplice", ha sottolineato. (Beb)