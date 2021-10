Recovery: Giovannini, 15 mila iscrizioni alla Pnrr Academy, 5 mila al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pnrr consentirà assunzione molte più persone. Complessivamente parliamo di 120 mila unità di lavoro nei 5 anni del Pnrr. Ma sappiamo che questo sforzo andrà oltre il 2026 grazie alla legge di Bilancio in preparazione e arriveranno molte persone che devono essere formate, perché non hanno competenza”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso della conferenza stampa di questa mattina per illustrare il protocollo di accordo con i sindacati dell’edilizia per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. "Sono potenzialmente 40.000 i destinatari della Pnrr Academy. Finora abbiamo avuto 15.000 iscritti, di cui 5.000 solo nel Mezzogiorno", ha aggiunto. “Noi ci concentriamo sui Rup (Responsabile unico del procedimento ndr) ma lo sforzo di formazione deve coinvolgere anche le imprese private”, ha sottolineato Giovannini. (Rin)