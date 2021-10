Cagliari: aeroporto inaugura stagione invernale con 38 collegamenti di linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domenica 31 ottobre, inizio della stagione invernale, l'offerta di voli diretti dall'aeroporto di Cagliari prevede ben 38 collegamenti di linea, di cui 27 nazionali e 11 internazionali, per un totale di 33 destinazioni servite. Il network nazionale, oltre ai voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate operati da Volotea, propone anche i collegamenti della compagnia spagnola per Napoli, Torino, Venezia e Verona, attivi tutto l'inverno, a cui si aggiungeranno durante le festività natalizie i nuovi voli per Ancona, Genova e Palermo. Sedici invece le rotte domestiche di Ryanair, che collegheranno lo scalo cagliaritano con Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Catania, Cuneo, Milano Mal-pensa, Napoli, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Treviso, Trieste e Verona, con la novità del volo per Palermo. Per quanto attiene alla rete internazionale, 9 le destinazioni proposte da Ryanair, delle quali 5 sono al loro debutto invernale: Siviglia, Valencia, Porto, Budapest e Malta, mentre vengono riproposte Bruxelles Charles Le Roi, Cracovia, Londra Stansted, Parigi Bouvet. Anche Edelweiss punta quest'inverno su Cagliari con il collegamento per Zurigo, mentre Vueling riconferma il volo per Barcellona. "La netta ripresa del traffico sullo scalo di Cagliari, che ha raggiunto a fine settembre il 32,6 per cento di passeggeri in più rispetto ai primi 9 mesi del 2020, con circa 2 milioni di transiti, grazie alla programmazione estiva con 85 destinazioni, su 18 Paesi e 20 nuove rotte – ha detto Renato Branca, amministratore delegato Sogaer - ha permesso, in un clima di rinnovata fiducia, di strutturare in modo decisamente ampio anche la rete di voli per il prossimo inverno. Anche i dati del mese di settembre hanno consolidato ulteriormente l'ottimo andamento dell'alta stagione estiva, con una crescita dei passeggeri internazionali del 63,8 per cento e di quelli nazionali del 62,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2020 e con valori che si avvicinano a quelli registrati nel corso del 2019, anno record per lo scalo di Elmas".(Rsc)