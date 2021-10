Green pass: Bernardo, disordini ormai patologici, discutere in aula per trovare una soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se manifestare è un diritto, rispettare la libertà di tutti è un dovere. I cortei che si susseguono ormai ogni sabato stanno di fatto paralizzando Milano, le attività commerciali e la vita dei cittadini già provati dalla pandemia. Bisogna trovare una soluzione immediata e discuterne subito fin dalla prossima seduta in aula a Palazzo Marino, in modo che si cerchi una via di sintesi per superare questa situazione non più accettabile". Lo afferma in una nota Luca Bernardo, consigliere comunale di Milano. "Non si può solo sperare che non ci siano più tensioni, bisogna dissiparle subito: occorre immediatamente, visto anche quello che sta accadendo in altri Paesi europei, definire una campagna d’informazione sulla necessità del vaccino per la tutela della salute di tutti". "Non è più rinviabile l’esigenza di far capire che il nemico è il covid, non il vaccino. La violenza non è accettabile ed è sempre patologica. Da contrastare senza indugio per un ritorno veloce alla normalità", conclude Bernardo. (Com)