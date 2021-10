Repubblica Ceca: socialdemocratici discutono dimissioni di Hamacek e futuro del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico ceco (Cssd) discuterà oggi in un incontro di presidenza delle dimissioni del suo leader, il vicepremier Jan Hamacek, delle finanze della formazione e del suo futuro. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. L’incontro avviene a un paio di settimane dalle elezioni politiche nelle quali il Cssd ha ottenuto il 4,65 per cento, non superando dunque la soglia di sbarramento e restando fuori dalla Camera dei deputati per la prima volta dall’indipendenza della Repubblica Ceca. Hamacek ha annunciato le sue dimissioni dopo lo spoglio dei voti. Il voto avrà anche un impatto finanziario sulla formazione. Il Cssd riceverà infatti rimborsi pari a 62,6 milioni di corone (2,4 milioni di euro) contro i 130,8 milioni (5 milioni di euro) relativi alla legislatura precedente. (Vap)