Romania: Covid, in vigore da oggi nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano in vigore da oggi nuove restrizioni in Romania per contenere l'elevato numero di contagi e decessi. Per 30 giorni, il green pass, che attesta la vaccinazione o la guarigione dalla malattia, diventa obbligatorio quasi ovunque, tranne i negozi che vendono generi alimentari e le farmacie, stando a quanto riferisce il Gruppo di comunicazione strategica con un comunicato. La mascherina protettiva torna ad essere d'obbligo in spazi chiusi e all'aperto. Sono vietati gli eventi privati come i matrimoni e i battesimi, ma anche i concerti e gli spettacoli all'aperto. Sempre da oggi, gli asili, le scuole e i licei pubblici e privati entrano in vacanza per due settimane. Non funzioneranno neanche i dopo scuola e resteranno aperti solo gli asili nido. L'accesso nelle istituzioni pubbliche sarà permesso solo alle persone in possesso di green pass. La regola non sarà, però, applicata ai dipendenti delle rispettive istituzioni. Le competizioni sportive si svolgeranno senza pubblico. Di notte, ai non vaccinati saranno vietati gli spostamenti. Le autorità hanno annunciato 11.725 nuovi contagi da Sars-CoV-2 rilevati nelle ultime 24 ore e 389 decessi. (Rob)