Sardegna: Egas, via libera a progetto per potenziamento servizio idrico nel Sassarese

- Via libera da parte dell'Egas al progetto da quattro milioni di euro presentato da Abbanoa per migliorare l'approvvigionamento idrico dei territori serviti dal nuovo impianto di potabilizzazione di Pedra Majore, nel sassarese. I lavori partiranno già nei prossimi mesi e consentiranno di potenziare il servizio idrico nei borghi di Sedini (dove si trova il potabilizzatore di Pedra Majore) e Bulzi. Le opere realizzate permetteranno inoltre una migliore alimentazione anche più a valle, in particolare nei comuni di Laerru e Perfugas. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un impianto di sollevamento da collocare nell'area dell'esistente impianto di potabilizzazione e di un sistema di condotte in ghisa sferoidale con relative opere, per una lunghezza complessiva di 14 km circa. In questo modo le vecchie condotte, ormai fatiscenti e con capacità di trasporto insufficienti rispetto alle richieste saranno sostituite. "Grazie a questi interventi i comuni dell'Anglona serviti dall'impianto di Pedra Majore potranno finalmente contare su un elevato livello del servizio idrico, caratterizzato da continuità dell'erogazione, migliore qualità dell'acqua e riduzione delle perdite", è il commento del presidente dell'Egas, Fabio Albieri. (Rsc)