Credito: Regno Unito, Hsbc annuncia riacquisto azioni per 3,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della multinazionale bancaria britannica Hsbc, Noel Quinn, ha annunciato un programma di riacquisto di azioni per 1,5 miliardi di sterline (3,9 miliardi di euro). I profitti di Hsbc sono aumentati del 74 per cento nel terzo trimestre di quest'anno e questo ha permesso alla banca di distribuire centinaia di milioni di sterline originariamente messi da parte per un potenziale aumento delle insolvenze o dei prestiti durante la pandemia da Covid-19. "Abbiamo registrato una buona performance nel terzo trimestre, con una forte crescita dei profitti supportata da ulteriori coperture di credito", ha detto Quinn, aggiungendo che "la strategia della banca rimane sulla buona strada, con buoni risultati in tutte le aree". Nonostante la banca si aspetti che alcuni costi aumentino, anche a causa della crescente inflazione e degli investimenti durante l'anno, Quinn ha detto che una potenziale risalita dei tassi di interesse - come ci si aspetta che avvenga, dopo un annuncio da parte della Banca d'Inghilterra - aiuterebbe a compensare alcuni degli effetti negativi. L'Ad di Hsbc ha indicato l'Asia come una fonte di crescita futura per la banca.(Rel)