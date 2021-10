India: Modi in Italia e Regno Unito dal 29 ottobre al 2 novembre per G20 e Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà in viaggio ufficiale in Italia, a Roma, e nel Regno Unito, a Glasgow, dal 29 ottobre al 2 novembre per partecipare prima al 16mo vertice del G20 e poi alla 26ma Conferenza delle parti (Cop26) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Per Modi sarà l’ottava partecipazione a un summit dei leader del G20, gruppo che l’India presiederà per la prima volta nel 2023. Il titolo scelto dalla presidenza italiana è “People, Planet, Prosperity”: la ripresa dopo la pandemia e il rafforzamento della governance globale, il cambiamento climatico e la transizione energetica, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza alimentare saranno i temi in discussione. Il premier indiano avrà anche colloqui bilaterali, a cominciare da quello col presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. (segue) (Inn)