India: Modi in Italia e Regno Unito dal 29 ottobre al 2 novembre per G20 e Cop26 (2)

- A Glasgow Modi interverrà alla Cop26, in programma dal 31 ottobre al 12 novembre, su invito del primo ministro britannico, Boris Johnson. Il Regno Unito presiede la Conferenza insieme all’Italia. Il primo e il 2 novembre è in programma la sessione dei leader, alla quale sono attesi i capi di Stato e di governo di oltre 120 Paesi. L’attuazione delle linee guida e degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, la mobilitazione di finanziamenti per l’azione sul clima, le misure per l’adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico saranno i temi del dibattito. Anche a Glasgow Modi avrà colloqui bilaterali, tra i quali quello con Johnson. (Inn)