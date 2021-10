Sudan: golpe in atto mentre l'inviato Usa Feltman è a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il golpe militare in atto in queste ore in Sudan è avvenuto mentre è presente a Khartum l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeffery Feltman, che ieri è stato ricevuto dal primo ministro Abdalla Hamdok - ora agli arresti - insieme all'incaricato d'affari statunitense a Khartum, Bryan Shawkan. In precedenza, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale sudanese "Suna", Feltman era stato ricevuto dal presidente del Consiglio sovrano, Abdel Fattah al Burhan, dal suo vice Mohammed Hamdan Daglo alias "Hemdti", dal leader del Movimento giustizia e uguaglianza (Jem, movimento politico e militare creato da ribelli coinvolti nel conflitto del Darfur), Jibril Ibrahim, e dal leader dell'Esercito di liberazione del Sudan (Sla), Meni Arko Minawi. Poco fa lo stesso Feltman ha scritto su Twitter che gli Stati Uniti sono profondamente allarmati dalle notizie di un colpo di Stato militare, avvertendo che il golpe violerebbe la dichiarazione costituzionale del Sudan e metterebbe a rischio l'assistenza degli Stati Uniti al Paese africano. (Res)