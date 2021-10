© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli studi provenienti dal Regno Unito non ci fanno preoccupare molto sulla variante Delta plus". Lo ha detto il sottosegretario della Salute, Pierpaolo Sileri, a "24Mattino" su Radio24. La variante "non sembra eludere il vaccino e la situazione è sotto controllo", ha aggiunto Sileri. (Rin)