Germania: Laschet (Cdu) si dimette da primo ministro Nordreno-Vestfalia

- Il primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet, si dimette oggi dall'incarico assunto nel 2017, in quanto eletto deputato al Bundestag al voto per il rinnovo del parlamento federale, tenuto il 26 settembre scorso. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Laschet, che è anche presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), aveva annunciato che avrebbe lasciato la responsabilità di governo qualora fosse stato eletto al Bundestag. Nella giornata di domani 26 ottobre, il parlamento federale terrà la seduta inaugurale della 20ma legislatura. Laschet lascia la guida dell'esecutivo del Nordreno-Vestfalia al suo ministro della famiglia, Joachim Stamp, esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) che assume il mandato come capo del governo provvisorio. Il 27 ottobre prossimo, il parlamento del Land dovrebbe nominare primo ministro Hendrik Wuest, già titolare dei Trasporti nel governo Laschet, a cui è succeduto come presidente della Cdu in Nordreno-Vestfalia. Alle elezioni del Bundestag, il presidente della Cdu era candidato cancelliere del proprio partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Il voto è stato una disfatta per i popolari, crollati al minimo storico del 24,1 per cento, secondi dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. A seguito della sconfitta, Laschet ha annunciato il rinnovamento della Cdu, dalla presidenza alla dirigenza federale, comunicando implicitamente le dimissioni da leader del partito. (Geb)