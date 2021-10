Spagna: Covid, regioni tagliano 21 mila operatori sanitari extra assunti durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna con il miglioramento della crisi sanitaria dovuta alla pandemia del coronavirus le regioni stanno iniziando a fare a meno di circa 21 mila operatori sanitari che erano stati assunti come rinforzo per affrontare le fasi più acute dell'emergenza. Questo contingente aveva raggiunto almeno 80.600 persone, secondo i dati forniti da 13 regioni, principalmente infermieri, ausiliari, inservienti e medici. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". L'Andalusia, ad esempio, ha annunciato che dei 20 mila professionisti assunti come rinforzo, 8 mila smetteranno di lavorare a partire dal primo novembre, mentre la Galizia ridurrà l'organico di circa 1.200 unità tra novembre e dicembre. In controtendenza, invece, la Catalogna, le Isole Baleari, le Isole Canarie e La Rioja vogliono mantenere il personale che hanno assunto. Sindacati e professionisti hanno avvertito che i tagli al personale aumenteranno il carico di lavoro per coloro che rimangono, soprattutto quando inizierà la campagna di vaccinazione antinfluenzale, lamentando "l'opportunità persa" di rafforzare il sistema sanitario. (Spm)