Italia-America Latina: domani al via la decima Conferenza ministeriale, oggi evento speciale su legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani, 26 ottobre, a Roma la X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, intitolata "People, Planet, Prosperity. Il futuro di un partenariato antico". Alla Conferenza parteciperanno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ministri e viceministri dei Paesi latinoamericani e caraibici, oltre ai rappresentanti di organismi internazionali regionali. In vista della Conferenza, avrà luogo oggi alle 17.30 un evento speciale di presentazione degli esiti del Programma Falcone-Borsellino di assistenza tecnica internazionale in materia di cultura della legalità e contrasto alla corruzione ed al crimine transnazionale organizzato, al quale interverranno il ministro Di Maio, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e la viceministra agli Affari esteri, Marina Sereni, oltre a ministri ed autorità giudiziarie latinoamericane, al Procuratore nazionale antimafia e ad esponenti della società civile. Tale iniziativa, rivolta - attraverso l'Iila - all'intero continente latino americano e ai Paesi Caraibici, costituisce la punta più avanzata della capacity building italiana in questa materia. La metodologia sperimentata dalle nostre istituzioni in questo campo viene considerata una best practice sul piano globale. (segue) (Com)