Italia-America Latina: domani al via la decima Conferenza ministeriale, oggi evento speciale su legalità (2)

- I lavori della X Conferenza si apriranno martedì 26 ottobre alle 9.30 con la sessione plenaria inaugurale in cui interverrà il ministro Di Maio. Ai lavori della Conferenza interverrà anche la viceministra Sereni.Dopo la sessione plenaria, si svolgeranno in simultanea tre panel tematici interattivi, cui prenderanno parte i rappresentanti dei Paesi e degli organismi internazionali partecipanti per approfondire e declinare i tre filoni prioritari del G20 in chiave di "ripartenza". Per il tema "People" si discuterà della necessità di ripartire dalla coesione sociale, mettendo le persone al centro della ripresa e affrontando le diseguaglianze che la pandemia ha aggravato, in particolare quella di genere; il tema "Planet" verrà trattato dal punto di vista delle affinità delle sfide che devono affrontare paesi che si affacciano sul mare e dal mare e dal clima devono ripartire, ponendo le città rivierasche e portuali al centro della ripresa; infine, sotto il tema "Prosperity" si discuterà della ripartenza in chiave di sostenibilità con al centro l'economia circolare e la transizione energetica. I lavori si chiuderanno con una sessione plenaria finale. (segue) (Com)