Italia-America Latina: domani al via la decima Conferenza ministeriale, oggi evento speciale su legalità (3)

- La Conferenza è un appuntamento che rappresenta un momento di sintesi dei rapporti dell'Italia con un'area di interesse strategico per il nostro Paese in virtù di profondi legami storici, sociali, politici ed economici, delle affinità culturali e della comunanza di valori. Quest'anno la Conferenza si inserisce nel quadro della Presidenza italiana del G20, ricalcandone le priorità: la promozione di politiche inclusive e incentrate sulle persone, la protezione ambientale, una crescita economica sostenibile. La Conferenza è organizzata dalla Farnesina in stretta collaborazione con l'Iila, l'Istituto italo-latino americano (Iila), l'organizzazione internazionale che dal 1966 riunisce l'Italia e i Paesi della regione e promuove i reciproci rapporti in un ampio e crescente spettro di collaborazione. (Com)