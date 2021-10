Regno Unito: governo accusato per carenze su obblighi di trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico è stato accusato dal portale di giornalismo investigativo "openDemocracy" di aver mancato agli obblighi di trasparenza durante lo scorso anno. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", in un rapporto pubblicato oggi, openDemocracy ha sottolineato che nel 2020 solo il 41 per cento delle richieste di informazioni pubbliche - che per legge dovrebbero essere comunicate - sono state soddisfatte dal governo di Londra. Si tratta dei numeri più bassi dal 2005 quando la legge (Foi) è entrata in vigore, evidenzia "The Guardian". L'ufficio di gabinetto, che è responsabile di far rispettare i diritti secondo libertà di informazione, ha definito queste accuse come "senza senso" e non coerenti con la legge, sostenendo che la pandemia da Covid-19 ha messo a disposizione meno risorse per rispondere alle richieste di informazioni dell'opinione pubblica. (Rel)