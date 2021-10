Germania: esportazioni extra Ue in calo a settembre dello 0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania verso Stati non appartenenti all'Ue sono diminuite a settembre scorso dello 0,4 per cento su base mensile, ma anno registrato un incremento del 4,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2020 per un volume di 52,9 miliardi di euro. Dal febbraio dello scorso anno, l'ultimo mese prima dell'avvio della pandemia di Covid-19 in Germania con l'entrata in vigore delle restrizioni anticontagio, l'aumento è stato del 7,1 per cento. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato di settembre segna il terzo mese consecutivo di declino dell'export tedesco diretto verso mercati al di fuori dell'Ue. A ogni modo, a settembre, il principale partner commerciale della Germania sono stati gli Usa, con esportazioni per 10,8 miliardi di euro ossia in crescita del 15,7 per cento su base annua. Per la Cina, il risultato è un +1,1 per cento a 8,6 miliardi di euro. Sono, invece, crollate del 10,7 per cento a 5,7 miliardi di euro le esportazioni tedesche verso il Regno Unito. (Geb)