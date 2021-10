Sudan: Oms consegna medicinali e forniture sanitarie a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha consegnato medicinali e forniture sanitarie essenziali dal suo centro logistico di Dubai a Khartum, in Sudan, per soddisfare le esigenze sanitarie di 1,5 milioni di persone, compresa la protezione di oltre 300 mila operatori sanitari in prima linea. Questa operazione, fa sapere l'Oms in una nota, rappresenta il più grande ponte aereo condotto tra gli Emirati Arabi Uniti e il Sudan. “Siamo molto grati a Sua Eccellenza lo sceicco Mohamed bin Rashid Al Maktoum per aver messo a disposizione dell'Oms il suo aereo reale e per il continuo supporto di Dubai nella realizzazione di questi voli. Il trasporto e la consegna rapidi di questi medicinali salveranno sicuramente vite umane e allevieranno le sofferenze e siamo grati per il sostegno di tutte le parti impegnate nel coordinamento di questa storica operazione", ha affermato Nima Abid, rappresentante dell'Oms in Sudan. Le spedizioni, composte da oltre 283 tonnellate per un valore di oltre 2 milioni di dollari, includono anche medicinali pediatrici essenziali per supportare la salute dei bambini affetti da complicanze di malnutrizione acuta grave e sono state consegnate in tre rotazioni di un aereo B-747 operato dalla Royal Air Wing. (segue) (Res)