Sudan: Oms consegna medicinali e forniture sanitarie a Khartum (2)

- Le forniture saranno immediatamente distribuite all'arrivo alle strutture sanitarie di 18 Stati in tutto il Sudan. Anche il Dubai Logistics Hub dell'Oms sta schierando personale tecnico con le forniture per facilitare l'operazione. Quest'anno l'hub logistico dell'Oms a Dubai ha consegnato un totale di 25 spedizioni in Sudan per un valore di 1,4 milioni di dollari. Nel 2020 l'hub ha supportato otto spedizioni di salvataggio in Sudan per un valore di 900 mila dollari. “Il Sudan continua a risentire dell'impatto delle interruzioni della catena di approvvigionamento globale che influenzano il trasporto e la consegna dei farmaci essenziali. Questi voli arrivano in un momento critico in cui il Sudan sta affrontando una maggiore trasmissione di malattie trasmesse dall'acqua a causa della stagione delle piogge, nonché un numero crescente di popolazioni vulnerabili che necessitano di assistenza medica umanitaria", ha aggiunto Abid. Attraverso il suo hub logistico a Dubai, l'Oms è in grado di fornire forniture salvavita in modo immediato ed efficiente ai Paesi della regione del Mediterraneo orientale e non solo. Dall'inizio della pandemia di Covid-19, l'hub ha inviato oltre 90 milioni di dollari di forniture sanitarie in oltre 120 Paesi in tutto il mondo. (Res)