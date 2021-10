Cina: corruzione, arrestato ex presidente China North Industries Corporation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yin Jiaxu, ex presidente della China North Industries Corporation, è stato arrestato con l’accusa di corruzione su mandato della Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese. La decisione arriva a seguito di un’indagine condotta dalla Commissione centrale per l’ispezione disciplinare, che ha ritenuto Yin colpevole di condotte riconducibili a fattispecie di reato, tra cui “l’ossessione per il golf”, l’aver pagato donne per prestazioni sessuali, abuso d’ufficio e falso in bilancio. Ai sensi della Legge sulle sanzioni governative dei funzionari pubblici e altre norme pertinenti, l’imputato è stato espulso dal Partito comunista e i suoi beni confiscati. Il caso sarà trasferito all’organo della procura per il riesame. (Cip)