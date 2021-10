Regno Unito: governo, 2,3 miliardi di euro per costruire abitazioni verdi in spazi abbandonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2 miliardi di sterline (2,3 miliardi di euro) saranno investiti dal governo britannico per la costruzione di nuove abitazioni su terreni abbandonati o inutilizzati. Come riporta l'emittente televisiva britannica "Bbc", il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha anticipato quelle che saranno le novità annunciate durante la spending review del 27 ottobre. Il piano, secondo Sunak, è di investire in 160 mila abitazioni più sostenibili su terreni dismessi, equivalenti a circa 2 mila campi da calcio. Inoltre, l'attuazione del programma di costruzioni, permetterà anche, secondo il governo, di supportare 50 mila posti di lavoro. "Uno dei miei passatempi preferiti è fare passeggiate nel parco con la mia famiglia, e voglio assicurarmi che tutti possiamo avere uno spazio verde a portata di mano di cui godere" ha detto Sunak, aggiungendo che il piano è volto a proteggere le campagne circostanti, come tutti gli altri spazi verdi e migliorare allo stesso tempo "la salute fisica e mentale della comunità".(Rel)