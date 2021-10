Brasile: covid, ultimi ritocchi a rapporto parlamentare per incriminare gestione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla gestione della pandemia in Brasile esamina oggi gli ultimi possibili ritocchi al rapporto del relatore, Renan Calheiros, che verrà votato domani nella plenaria del Senato. Diversi senatori hanno annunciato l'intenzione di presentare integrazioni o versioni alternative a un testo che in oltre mille pagine sostiene la richiesta di aprire indagini nei confronti di 62 persone, attribuendo al presidente Jair Bolsonaro nove reati tra cui attentato alla Costituzione e crimini contro l'umanità. Al termine, la commissione voterà il parere del relatore e. Dovesse approvarlo, non esaminerà i rapporti documenti alternativi che sono stati presentati. Con il passare delle ore monta la polemica sull'attività della commissione. Per il senatore Marcos Rogerio, sostenitore del governo, la Cpi ha "creatura narrativa politica con la quale si cerca di attribuire al presidente della Repubblica la totale responsabilità di questo problema di salute pubblica senza, in nessun momento, considerare l'operato dei governatori statali e dei sindaci nell'affrontare la pandemia". (segue) (Brb)