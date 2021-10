Brasile: covid, ultimi ritocchi a rapporto parlamentare per incriminare gestione del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo finale verrà dunque votato domani, martedì 26, dall'Aula del Senato. In caso di approvazione, verrà trasmesso alle procure di volta in volta competenti rispetto al tipo di reato evocato: il parlamento non ha infatti poteri incriminatori e i soggetti coinvolti, a partire dal capo dello Stato, possono godere di giurisdizioni speciali loro concesse dalla Costituzione. L'appuntamento di domani è destinato ad aumentare le polemiche in un momento in cui il governo fa i conti con il potenziale indebolimento del ministro dell'Economia, Paulo Guedes, a fronte del possibile sforamento di bilancio per sostenere un piano di sussidi sociali. I lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sono stati aperti in Senato lo scorso 4 maggio e hanno sin qui portato a individuare almeno nove possibili capi di imputazione nei confronti di Bolsonaro. (segue) (Brb)