Brasile: covid, ultimi ritocchi a rapporto parlamentare per incriminare gestione del governo (6)

- Chi ostacola o sospende l'esecuzione di un atto d'ufficio per perseguire propri interessi commette un reato di prevaricazione punibile fino a un anno di reclusione. È il caso, equiparabile all'omissione d'atti d'ufficio, sorto dopo che un deputato - Luis Miranda - sosteneva di aver avvertito il presidente su possibili atti illeciti nell'acquisto del vaccino indiano Covaxin. Una denuncia cui Bolsonaro no ha fatto seguire l'istruzione di avviare opportune verifiche. In presidente aveva confermato l'incontro con Miranda ma non di aver ricevuto la segnalazione. Successivamente rimandava all'allora ministro della Salute, Eduardo Pazuello la responsabilità della gestione del dossier. (segue) (Brb)