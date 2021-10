Brasile: covid, ultimi ritocchi a rapporto parlamentare per incriminare gestione del governo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comportamenti del capo dell'esecutivo potrebbero per la commissione anche configurare crimini contro l'umanità, ai sensi dello Statuto di Roma, di cui il Brasile è firmatario. Nello specifico il riferimento è a chi utilizzando la propria posizione di potere propizia o tollera attacchi generalizzati o sistematici contro la popolazione civil, provocando la morte o causando intenzionalmente sofferenza, danni fisici o morali. I ripetuti appelli a non rispettare le distanze sociali decise dai governi statali o gli inviti trasmessi in dirette televisive a riprendere la vita quotidiana configurano per la Cpi "un attacco generalizzato e sistematico tramite il quale il governo ha, deliberatamente, cercato di mantenere attiva la malattia. Il presidente avrebbe inoltre mancato al dovere di proteggere determinati segmenti della popolazione, come gli indigeni. Il dossier passa in questo caso alla Corte penale internazionale (Cpi), che può comminare pene fino a 30 anni. (Brb)