Germania: Habeck (Verdi), aumentare disavanzo con margine di manovra del “freno al debito”

- La Germania e l'Ue devono aumentare il debito per finanziare la lotta al cambiamento climatico. A tal fine, il Paese dovrebbe utilizzare il margine di manovra previsto dal “freno all'indebitamento”, che con lo “zero nero” compone i vincoli di bilancio previsti dalla Costituzione tedesca. È quanto affermato da Robert Habeck, copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Habeck ha poi avvertito che una politica di austerità troppo rigida nell'Ue potrebbe contribuire a far sì che “l'Europa liberale e democratica continui a fallire”. I programmi di austerità con severi tagli alla spesa per le politiche sociali hanno, infatti portato a un “rischio di radicalizzazione politica” negli Stati membri, ha evidenziato il copresidente dei Verdi. (Geb)