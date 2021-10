Giappone: partiti promettono maggior sostegno alle famiglie con figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali partiti politici giapponesi hanno promesso ulteriore sostegno alle famiglie con figli in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera bassa in programma il 31 ottobre, ma esperti consultati dalla stampa giapponese avvertono che il sostegno deve estendersi dall'ambito finanziario a quello dei servizi. I partiti giapponesi hanno proposto una serie di misure: dall'istruzione superiore gratuita all'istituzione di un ente governativo per le politiche dell'infanzia, sino alla proposta del partito Komeito di un contributo una tantum di 100mila yen (circa 880 dollari) per ogni minore di 18 anni. Il tema della scarsa spesa pubblica per le famiglie emerge periodicamente nel contesto del dibattito politico giapponese, anche in relazione al tasso di povertà infantile relativamente elevato nel Paese. (segue) (Git)