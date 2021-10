Giappone: partiti promettono maggior sostegno alle famiglie con figli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 30 per cento degli elettori giapponesi intende sostenere il Partito liberaldemocratico (Pld) del primo ministro del Giappone Fumio Kishida in occasione delle elezioni generali in programma il prossimo 31 ottobre. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio pubblicato dall'agenzia di stampa "Kyodo", che attribuisce invece al principale partito di opposizione, il Partito costituzionale democratico, soltanto l'11,6 per cento dei consensi. Il divario tra i due partiti si è abbassato di 1,6 punti percentuali rispetto al precedente sondaggio, secondo cui il primo partito conservatore giapponese conquisterà almeno 233 dei 465 seggi della Camera. Non è chiaro invece se il Partito riuscirà a mantenere i 276 seggi di cui dispone attualmente. Una vittoria alle urne consentirebbe al primo ministro Kishida di ottenere un mandato quadriennale dagli elettori, e perseguire le sue politiche di contrasto alla pandemia e rilancio economico. (segue) (Git)