Giappone: partiti promettono maggior sostegno alle famiglie con figli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha sciolto la Camera bassa della Dieta la scorsa settimana, in vista delle elezioni generali in programma in quel Paese il 31 ottobre. L'elezione si terrà dieci giorni dopo la scadenza del mandato quadriennale della Camera (21 ottobre), e dovrebbe conferire a Kishida il mandato popolare che non ha ancora formalmente ottenuto dopo l'elezione a presidente del Partito liberaldemocratico e la conseguente assunzione della guida del governo dal suo predecessore Yoshihide Suga. Dal secondo dopoguerra ad oggi il Giappone non aveva mai organizzato elezioni per il rinnovo della Camera dopo la scadenza del suo mandato; inoltre, il periodo compreso tra lo scioglimento della Camera bassa e il voto sarà il più breve nella storia post-bellica del Paese. (segue) (Git)