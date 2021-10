Germania-Bielorussia: Habeck (Verdi) chiede sanzioni Ue più severe contro Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve attuare sanzioni più severe contro la Bielorussia, colpendo in particolare il produttore di fertilizzanti Belaruskali, tra i maggiori destinatari di valuta estera nel Paese, e “tutti coloro che sostengono il regime a un livello più elevato”. È quanto affermato da Robert Habeck, copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Habeck è poi intervenuto sui flussi di migranti illegali che la Bielorussia starebbe inviando negli Stati membri al confine orientale dell'Ue e da lì in Germania. In questo modo, Minsk starebbe attuando una ritorsione contro le sanzioni europee da cui è stata colpita. Sulla questione, il copresidente dei Verdi ha chiesto la solidarietà dell'Ue per la Polonia, ripartendo i profughi della rotta bielorussa tra gli Stati membri. (Geb)