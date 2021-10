Usa: Yellen prevede ulteriore incremento dell'inflazione nella prima metà del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Tesoro Usa, Janeth Yellen, ritiene che la fiammata inflattiva in atto negli Stati Uniti non verrà contenuta prima della seconda metà del 2022, ma ha respinto le critiche secondo cui l'amministrazione del presidente Joe Biden ha perso il controllo delle dinamiche dei prezzi. Intervistata dall'emittente "Cnn", Yellen ha dichiarato che nel secondo trimestre 2022 le pressioni inflattive si ridimensioneranno per effetto di dinamiche come il progressivo ripristino dell'operatività delle catene di fornitura globale. La segretaria ha definito il forte aumento dei prezzi di carburanti e beni di consumo, così come la scarsità di questi ultimi negli scaffali, un problema "temporaneo": "I tassi mensili di inflazione sono già calati sensibilmente rispetto a quelli cui abbiamo assistito tra le fine della primavera e inizio estate. Il tasso di inflazione a 12 mesi rimarrà elevato il prossimo anno a causa di quanto è già accaduto, ma mi attendo un miglioramento (...) entro la metà del prossimo anno". Nei giorni scorsi Yellen e l'amministrazione Biden sono stati bersaglio di critiche da parte dell'ex segretario del Tesoro Larry Summers, secondo cui la Casa Bianca ha perso il controllo dell'inflazione, dopo aver contribuito ad alimentarla con eccessivi programmi di spesa. (Nys)