Usa: Florida, DeSantis valuta bonus per attrarre agenti di polizia non vaccinati

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, intende stanziare fondi per un bonus di 5mila dollari rivolto ad agenti di Polizia costretti a lasciare il lavoro in Stati come New York, dove vige l'obbligo vaccinale per i dipendenti statali. Il contributo sarebbe destinato a coprire in parte le spese di trasloco dei funzionari di Polizia che intendono sfuggire all'obbligo di vaccinazione trasferendosi in Florida, uno degli Stati Usa che ha preso posizione con decisione contro l'obbligatorietà dei vaccini. "Stiamo lavorando attivamente per arruolare funzionari delle forze dell'ordine da altri Stati, perché ne abbiamo bisogno per la nostra Polizia e i dipartimenti degli sceriffi. Durante la prossima sessione legislativa spero di poter firmare un provvedimento che conceda un bonus di 5mila dollari a ogni funzionario delle forze dell'ordine che si stabilisca in Florida da altri Stati Usa", ha detto il governatore. (Nys)