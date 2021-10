Sudan: golpe militare, arrestato il premier Hamdok e diversi membri del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso le autorità di transizione del Sudan erano riuscite a sventare un tentativo di golpe che il governo aveva attributo ai lealisti dell'ex presidente Omar al Bashir,, destituito nell'aprile del 2019 dopo essere stato 30 anni al potere. Da settimane erano in atto proteste tra la fazione filomilitare e quella filogovernativa delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc) - la coalizione al potere - con la prima che chiedeva a gran voce le dimissioni del premier Hamdok per aver tradito le attese del popolo sudanese. Le manifestazioni degli ultimi giorni a Khartum – organizzate da una fazione scissionista delle Ffc denominata Gruppo per l’accordo nazionale che mira a ottenere lo scioglimento del governo del primo ministro Hamdok – sono avvenute in concomitanza firma da parte del gruppo di una “Carta di accordo nazionale”, sottoscritta anche da gruppi armati del Darfur e da piccoli gruppi politici del Sudan settentrionale e centrale. (Res)