Sudan: golpe a Khartum, primo ministro Hamdok posto agli arresti domiciliari

- Il primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di quello che le emittenti televisive locali caratterizzano come un golpe in atto in quel Paese africano. "Al-Hadath Tv" riferisce che militari hanno fatto irruzione nella residenza del capo del governo questa mattina, arrestando oltre ad Hamdok anche quattro ministri e un funzionario civile del Consiglio sovrano, l'organo collettivo di 11 membri con funzione di capo di Stato. Hamdok, economista e diplomatico che ha lavorato per le Nazioni Unite, è stato nominato primo ministro ad interim del Sudan nell'agosto 2019. Il premier guida un esecutivo di transizione che ha assunto il potere dopo la deposizione di Omar al Bashir. I cittadini del Sudan dovrebbero tornare alle urne il mese prossimo, e la costituzione vieta ad Hamdok di candidarsi alla carica di primo ministro; sin dal suo insediamento, però, il premier ha dovuto fronteggiare la dura opposizione delle forze armate: già il 21 settembre scorso il governo era riuscito a neutralizzare un tentativo di golpe orchestrato da militari leali ad al Bashir. (Res)