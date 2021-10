Corea del Sud: Covid, Moon annuncia graduale ritorno alla normalità da novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del Sud, Kim Boo-kyum, ha annunciato la scorsa settimana la proroga sino a novembre delle misure di distanziamento sociale decretate dal governo per far fronte alla pandemia di coronavirus. "Vorremmo fare un ulteriore passo verso la ripresa della vita ordinaria riducendo al contempo il rischio di infezione, allentando le misure di quarantena per quanti sono vaccinati", ha detto il primo ministro. A partire da questa settimana, assembramenti di un massimo di otto persone saranno consentiti nell'area metropolitana di Seul, a patto che almeno quattro persone siano vaccinate. Nelle altre aree del Paese, sottoposte ad un livello di emergenza inferiore, gli assembramenti potranno contare un massimo di 10 persone, di cui almeno due dovranno essere vaccinate. (segue) (Git)