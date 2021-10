Governo gialloverde: Di Maio, Sapelli si bruciò con le sue mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Fatto Quotidiano" pubblica un estratto del libro di Luigi Di Maio dal titolo 'Un amore chiamato politica' (edito da Piemme) in cui l'attuale ministro degli Esteri ricorda come maturò, il 14 maggio 2018, la decisione di indicare Giuseppe Conte (avvocato e docente universitario indipendente, che aveva accettato di far parte della lista dei possibili ministri 5Stelle prima del voto del 4 marzo) come presidente del Consiglio del governo gialloverde fra il M5S e la Lega. "Io, Spadafora, Salvini e Giorgetti eravamo a colloquio con il professor Giulio Sapelli. Devo ammettere che mi sorprese, ebbe parole lusinghiere per le istituzioni dello Stato, ci raccontò la sua esperienza all'Eni, approfondì alcuni passaggi sui nostri interessi geostrategici. Condivideva anche alcuni punti del nostro programma economico, in particolare era d'accordo su una ripresa delle partecipazioni statali. Era una persona preparata e si capiva che sapeva farsi valere". "L'ago della bilancia - scrive il ministro - si stava fortemente spostando verso di lui, anche se dovevamo ancora parlare con Conte. Il problema si pose poco dopo. I leghisti sono infatti famosi per non sapersi tenere nulla, hanno la smania di lasciare filtrare qualsiasi indiscrezione, ne fanno in pratica una linea strategica. Così qualcuno spifferò di quell'incontro e Sapelli, finito il colloquio, la mattina dopo fu intercettato da Radio Cusano Campus, che lo intervistò". (segue) (Res)