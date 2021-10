Giappone: il Partito liberaldemocratico perde una elezione suppletiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l Partito liberaldemocratico del Giappone (Pld) ha perso una delle due elezioni suppletive per la Camera bassa che si sono tenute ieri, 24 ottobre, con una settimana di anticipo sulle elezioni generali fissate dal premier Fumio Kishida il 31 ottobre. Il Pld è stato sconfitto nella prefettura di Shizuoka, dove un candidato indipendente sostenuto dal Partito costituzionale democratico - il 40enne Shinnosuke Yamazaki - ha avuto la meglio sul candidato 49enne del Pld, Yohei Wakabayashi. L'esito dell'elezione costituisce un segnale preoccupante per il primo ministro, che ha assunto l'incarico meno di un mese fa e che punta a ottenere un mandato popolare per lanciare un'agenda incentrata su una lotta più decisa alla Covid-19 e un "nuovo capitalismo" che redistribuisca la ricchezza alla classe media. (segue) (Git)