Giappone: il Partito liberaldemocratico perde una elezione suppletiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Pld) del primo ministro del Giappone Fumio Kishida si avvia verso una riconferma della propria maggioranza alla Camera bassa in occasione delle elezioni generali in programma il prossimo 31 ottobre. E' il quadro delineato la scorsa settimana da un sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui il primo partito conservatore giapponese conquisterà almeno 233 dei 465 seggi della Camera. Non è chiaro invece se il Partito riuscirà a mantenere i 276 seggi di cui dispone attualmente: il sondaggio, che ha coinvolto 174mila elettori, attribuisce al Pld un vantaggio in circa 190 dei 289 seggi uninominali, e nella maggioranza dei 176 seggi assegnati tramite un sistema proporzionale. Una vittoria alle urne consentirebbe comunque al primo ministro Kishida di ottenere un mandato quadriennale dagli elettori, e perseguire le sue politiche di contrasto alla pandemia e rilancio economico. (segue) (Git)