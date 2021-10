Usa: cresce il pessimismo dei progressisti sulle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ala progressista del Partito democratico Usa è sempre meno ottimista in merito alle prospettive di approvazione delle radicali riforme sociali promosse al Congresso, dove una maggioranza risicata unita alla resistenza dei democratici moderati ha imposto uno stallo ai provvedimenti più ambiziosi sostenuti anche dalla Casa Bianca. Dall'espansione del diritto di voto alla riforma strutturale dell'immigrazione, passando per la giustizia penale e il debito studentesco, i Democratici temono di veder evaporare le loro maggioranze a causa della difficoltà di attuare il cambiamento promesso prima e dopo le elezioni presidenziali dello scorso novembre. Il quotidiano "The Hill" segnala la fibrillazione della base progressista, strutturata in una rete di organizzazioni attiviste come Declaration for American Democracy, i cui membri hanno inscenato una protesta a Capitol Hill che la scorsa settimana è culminata in 24 arresti. In cima alle priorità dell'ala progressista dei Democratici resta l'espansione del diritto di voto tramite l'annullamento delle prove documentali d'identità e il ricorso sistemico al voto postale e per corrispondenza, che già lo scorso novembre ha garantito ai Democratici la vittoria alle presidenziali. La scorsa settimana il presidente Joe Biden ha definito "urgente" l'approvazione di una riforma elettorale, che però è stata bloccata sino a questo momento dalla compatta opposizione dei Repubblicani al Senato. (Nys)