Venezuela: Maduro, giovedì il via alla campagna elettorale per le amministrative di novembre

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che da giovedì 28 prenderà il via la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 21 novembre. "Votare è la maggior dimostrazione di amore verso la democrazia venezuelana", ha detto Maduro nel corso di un intervento trasmesso da "Vtv". "È molto importante che il 21 novembre si possa arrivare con una ferma convinzione: che votare" significa agire "per la pace, il consolidamento del sistema democratico e la vera liberazione del Venezuela". Il presidente ha quindi invitato la popolazione a "familiarizzare" con le varie possibilità di voto esistenti a seconda del livello di incarico amministrativo da eleggere, assicurando che il Paese risponde del "miglior sistema elettorale del pianeta terra. È il più sicuro, trasparente. Blindato dal punto di vista tecnologico". (segue) (Vec)