Venezuela: Maduro, giovedì il via alla campagna elettorale per le amministrative di novembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose le segnalazioni del fronte antigovernativo sui comportamenti ritenuti impropri del canale televisivo. Le opposizioni che fanno riferimento a Juan Guaidò vengono per lo più citate come protagonisti in negativo di fatti della cronaca politica, secondo le accuse più volte rilanciate dal governo. È il caso, per citare un esempio, del ruolo che la "destra" avrebbe giocato nell'estradizione in Usa di Alex Saab, l'imprenditore di origini colombiane che il governo di Nicolas Maduro ha nominato membro della squadra negoziale al dialogo in corso in Messico. Così come ampio rilancio hanno trovato le accuse di aver utilizzato fondi del "popolo" congelati all'estero dale sanzioni. Dall'inizio della campagna elettorale, poi, hanno trovato sempre meno spazio anche gli esponenti di Alleanza democratica, cartello di forze di opposizione che hanno da tempo accettato di partecipare alla contesa elettorale.Ad agosto il vicepresidente del Cne, Enrique Marquez, aveva sollecitato il presidente Maduro a smettere di utilizzare le risorse e i mezzi di comunicazione pubblici per fare propaganda di partito, soprattutto in vista delle prossime amministrative di novembre. L'occasione era stata un programma tenuto il 14 agosto da Maduro su "Venezolana de television", durante il quale sono stati presentati i candidati del Psuv alle elezioni. Marquez, uno dei due magistrati considerati "di opposizione", chiede ai colleghi di "colpire le circostanze che possano incidere sulla giustizia e l'equità del processo elettorale", si legge in un documento del 17 agosto, diffuso dal portale "Cronica Uno". Il vicepresidente del Cne ha ricostruito la trasmissione e il comportamento "ambivalente" del presidente, impegnato a parlare del processo elettorale, delle azioni del suo governo e dell'avvio dei negoziati di pace con le opposizioni, in Messico. (segue) (Vec)