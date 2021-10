Colombia: Usa si congratula con presidente Duque per arresto capo criminale Otoniel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'uomo - arrestato grazie a un'operazione congiunta di esercito, polizia nazionale e aviazione militare sferrata nella regione settentrionale di Antioquia -, gravava anche una taglia degli Stati Uniti fino a cinque milioni di dollari. Usuga ha inoltre ricevuto sei condanne della giustizia colombiana, due delle quali con pene comprese tra i 40 e 50 anni di prigione, per reati come omicidio aggravato plurimo, sparizione forza, reclutamento illecito di minori e organizzazione a delinquere. Usuga, 50 anni, era stato membro dell'estinta banda armata Esercito popolare di liberazione (Epl), per poi passare ai paramilitari di estrema destra Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Assieme al fratello Juan de Dios, "Otoniel" ha intrapreso una scalata ai vertici delle organizzazione armate che controllano il traffico di droghe nel nord del Paese. La morte del fratello, nel 2012, lo avrebbe reso leader di una banda che, stando alle stime della polizia, conta su 3.500 circa uomini in tutto il Paese. (segue) (Mec)