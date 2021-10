Mps: Bitonci (Lega), interrotti negoziati, Letta dopo promesse elettorali collegio di Siena ha qualche proposta?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena e l'interruzione dei negoziati qual è la posizione di Enrico Letta, da poco eletto proprio a Siena? Ha proposte o si nasconde nuovamente. A l'onorevole del Pd e al suo partito evidentemente non è chiaro che in gioco ci sono migliaia di posti di lavoro e la perdita del marchio della banca più antica del mondo. Anche a causa del malgoverno della sinistra si potrebbe configurare un vero e proprio disastro economico e sociale per l'intero Paese". Lo afferma in una nota il deputato Massimo Bitonci, capogruppo della Lega in commissione Bilancio alla Camera e capo dipartimento Attività produttive del partito. (Com)