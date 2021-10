© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 25 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 11, Torino, OGR, corso Castelfidardo 22, l’assessore Tronzano partecipa all’Assemblea Pubblica dell’Unione Industriali, "Fabbricare il Futuro"ore 15, Biella, sede della Provincia, via Quintino Sella 12, l’assessore Gabusi partecipa alla conferenza stampa sulle infrastrutture nel Bielleseore 17.30, Galliate (No) via Meucci 2, l’assessore Marnati visita l’azienda A.D. Compound SpA – Plastic Material Processingore 17.30, Alba, Teatro Sociale, il presidente Cirio partecipa al convegno “Insieme per la sostenibilità” organizzato dal Gruppo EGEAore 17.30, Ovada, via Cairoli, l’assessore Poggio partecipa all’inaugurazione dell’ufficio turisticoore 20.30,Valenza, Centro Comunale di Cultura, piazza XXXI Martiri 1, l’assessore Poggio partecipa al Distretto Urbano del Commercio (Rpi)