© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntaenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEPrimo dei "Bicocca Job days", rassegna dedicata al mercato del lavoro organizzata dall’Università di Milano-Bicocca. L'incontro inaugurale sarà un dialogo tra la rettrice Giovanna Iannantuoni e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi.Aula Magna, Piazza ateneo nuovo 1 (ore 10)Conferenza stampa di lancio del festival della missione "vivere per dono", con l'Arcivescovo Mario Delpini, Zakia Seddiki, Christian Carlassare e Pier Luigi Maccalli.Curia arcivescovile, sala conferenze, piazza fontana, 2 (ore 11)Conferenza stampa per la presentazione della 14esima edizione del Featival piccolo grande cinemaMeet – digital culture center, viale Vittorio Veneto, 2 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del Festival internazionale del Musical con il direttore generale del Lirco Matteo Forte, Lorella Cuccarini, Simone Genatt Fondatrice Broadway International Group and Broadway Asia e altri; saluti e contributi del ministro Franceschini, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.Palazzo Reale, piazza Duomo, 14 (ore 11:45)Conferenza stampa del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Luigi Picirillo per presentare la sua protesta contro il Green Pass.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 12)Prima giornata della quarta edizione del ForumautoMotive.Hotel Melià, in via Masaccio, 19 (ore 14)Seminario "Donne e salute: quale ruolo per la medicina di genere" organizzato dal Consiglio pari opportunità. Oltre alla Presidente del Cpo Letizia Caccavale, intervengoo Alessandro Fermi Presidente consiglio regionale, Fulvio Matone, Direttore generale Polis-Lombardia, Franca di Nuovo, Osservatorio medicina di genere presso l'Istituto Superiore di Sanità, Francesca Merzagora, presidente dell'osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, Barbara Garavaglia, Referente medicina di genere della Fondazione Istituto Neurologico Caro Besta di Milano, e Annalisa Voltolini, responsabile Medicina di genere ASST Spedali Civili di Brescia.Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 14:30)Coldiretti e Filiera Italia organizzano l'incontro La filiera agroalimentare, un traino per la ripartenza del Paese con l'introduzione del Segretario Generale della Coldiretti Enzo Gesmundo. Intervengono inoltre Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia, Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano SpA, e con la partecipazione di Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'intervento conclusivo di Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti.Rho Fiera Milano, Spazio Incontri Coldiretti-Filiera Italia Pad. 18, Pad. L01 (ore 15)Chiusura dei lavori dell'evento “Young is Future” con il ministro per la gioventù, Fabiana Dadone, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, L'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 17:15)WEmbrace Sport, evento benefico organizzato da Bebe Vio e art4sport per promuovere lo sport integrato tra campioni Olimpici e Paralimpici che per l'occasione gareggiano insieme con Javier Zanetti, Serginho Santos, il Presidente del CIP Luca Pancalli, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e altri.Allianz Cloud Piazza Stuparich, 1 (ore 18:30)(Rem)