Business news: Ecuador, nuova giornata di proteste contro aumento prezzo cibo e carburanti

- Agricoltori, rappresentanti della scuola e organizzazioni sociali dell'Ecuador sono tornati in piazza per protestare contro l'aumento del prezzo dei carburanti e dei prodotti alimentari. Le manifestazioni, indette nelle principali città del Paese andino, sono state organizzate dalla Fenasae (Frente Nacional Agropecuario para la Soberanía Alimentaria del Ecuador), sigla che comprende le principali associazioni di produttori agroalimentari, e hanno raccolto l'adesione dell'Unione nazionale degli educatori (Une), oltre che di altre istanze minori della società civile. Una protesta che riprende i motivi di quella, mai sopita, che due anni fa portò a scontri chiusi con la morte di almeno otto persone e oltre 1.800 feriti, di cui 133 agenti di polizia. Il nodo rimane quello di conciliare l'abolizione dei sussidi pubblici che per molti anni sono stati concessi all'acquisto dei carburanti, necessaria per far quadrare i conti dello Stato, con il controllo dell'inflazione e le sue ricadute più pesanti sulle classi meno abbienti. (Res)